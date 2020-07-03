После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил назначенную на 4 июля пресс-конференцию

3 Июль 2020 2020-07-03T15:21:31+03:00

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию 4 июля после смерти отца. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на организаторов мероприятия. На какой день перенесут мероприятие, пока не известно - дату назовут позже.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. Он попал в больницу с диагнозом коронавирус еще в мае. На фоне заражения у него возникли осложнения. Несколько лет назад Нурмагомедов старший перенес серьезную операцию, это могло стать причиной нового инсульта уже после инфицирования Covid-19. Обнадеживающие новости появились в середине мая - Нурмагомедов вышел из комы, но его состояние оценивали как тяжелое.

За жизнь заслуженного тренера России боролись столичные врачи, но, несмотря на их усилия, утром 3 июля он скончался.

Дату и место прощания с тренером пока не называли, по некоторым данным, его могут похоронить в селе Кироваул.

ИСТОЧНИК KP.RU