2020-07-03T15:12:08+03:00
Общество

Умер актёр Театра Армии Александр Петров

Артист Александр Петров умер в возрасте 98 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Умер Народный артист РФ Александр Петров. Фото: Сайт Театра АрмииУмер Народный артист РФ Александр Петров. Фото: Сайт Театра Армии
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Народный артист России, старейший актёр Центрального академического театра Российской армии Александр Петров умер на 99 году жизни. В заявлении на сайте театра сказано, что Петров скончался после тяжёлой болезни.

- 3 июля 2020 года, после тяжёлой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров, - написано в сообщении Театра Армии.

Александр Петров сыграл более 50 ролей в театре. Актёр за свои боевые заслуги был награждён орденом "Отечественной войны" II степени, Орденом почёта, медалью "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией" и другими наградами.

Александр Петров родился 24 марта 1922 года в деревне Короськово Московской области. Он поступил в ГИТИС в 1948 году и стал играть в труппе Театра Армии после окончания института.

Ранее сайт KP.ru сообщал о смерти актёра Виктора Проскурина. Он умер 30 июня на 69-м году жизни. Проскурин сыграл в картинах "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана", "А зори здесь тихие...".

ИСТОЧНИК KP.RU

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