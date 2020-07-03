2020-07-03T15:40:34+03:00
Общество

Отличались по качеству и составу от европейских: ФАС возбудила дело из-за капсул для стирки

В течение 30 дней производитель должен выполнить предписания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Производитель менял состав товара, который должен был поступить на российский рынокПроизводитель менял состав товара, который должен был поступить на российский рынокФото: Евгения ГУСЕВА
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В ФАС возбудили дело в отношении производителя порошка в капсулах. Оказалось, товар для российского рынка отличается по качеству и составу от европейского.

Производителем порошка для стирки в капсулах является компания "Проктер энд Гэмбл". Вопросы у российских антимонопольщиков возникли к продукции, выходящей под брендами Ariel и Persil.

- Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, они должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента получения,- приводит сообщение замглавы ведомства Андрея Кашеварова РИА Новости.

В список поступающей в Россию продукции, которая отличается по составу от европейской, пополнил также шоколад Lindt.

В 2019 году ФАС возбудила дело против Apple после обращения «Лаборатории Касперского». Оказалось, американская компания отказалась от использования версии родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

ИСТОЧНИК KP.RU

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