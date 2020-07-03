Путин: Поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа

3 Июль 2020 2020-07-03T16:01:06+03:00

Владимир Путин сказал, что поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа Фото: REUTERS

Президент проводит встречу с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции

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Поправки вступают, без всякого преувеличения, по воле народа, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Сайт KP.ru сообщил также, что президент Путин подписал указ, в соответствии с которым принятые поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля.

Ранее Путин поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании.

- Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым, - сказал Путин.

На сайте KP.ru опубликованы окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию: за внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян. Против — 21,27%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788572" frameborder="0"></iframe> Поправки вступают, без всякого преувеличения, по воле народа — Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU