Путин: Поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа
Поправки вступают, без всякого преувеличения, по воле народа, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.
Сайт KP.ru сообщил также, что президент Путин подписал указ, в соответствии с которым принятые поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля.
Ранее Путин поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании.
- Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым, - сказал Путин.
На сайте KP.ru опубликованы окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию: за внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян. Против — 21,27%.
Поправки вступают, без всякого преувеличения, по воле народа — Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU