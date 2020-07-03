Похороны Абдулманапа Нурмагомедова: с отцом Хабиба простятся в Дагестане
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова пройдут в Дагестане в селе Кироваул, где он жил. Об этом сообщил комментатор Рамазан Рабаданов. Он отметил, что похороны не будут слишком оживленными. Старшее поколение и сын Хабиб вряд ли разрешат, чтобы на церемонии присутствовало много людей.
- Старики в любом случае запретят. Потому что вирус еще продолжается, не хотелось бы, чтобы из-за похорон кто-то еще заразился. Сын скажет, сделает заявление. Или кто-то старший из семьи. Возможно, он никого не пустит. Возможно, кого-то пустит, - рассказал Рабаданов в эфире Радио "Комсомольская правда".
В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова
Он добавил, что Абдулманап был очень справедливым и честным человеком. Именно таким он запомнится большинству людей.
- Это был правильный человек по жизни. Если он видел обман, он говорил «обман», несмотря на то, что человек высоко сидит или низко, несмотря на социальный статус, - поделился Рабаданов.
Напомним, отец и тренер дагестанского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет. Причиной смерти легендарного тренера стало кровоизлияние в мозг. Он не пережил второй инсульт.
Гибели Нурмагомедова предшествовала долгая болезнь. Он заразился коронавирусом в середине апреля, однако не сразу обратился за помощью к врачам, списав недомогание на обычное ОРЗ.
Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов
ИСТОЧНИК KP.RU