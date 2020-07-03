2020-07-03T16:27:37+03:00
Общество

Путин: "В России нет и не будет ограничений по расовому признаку, ориентации и национальности"

Президент 3 июля проводит встречу с представителями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин прокомментировал поправки в Конституцию, которые касаются вопроса национальности и определения понятия семья. Напомним, в главном документе страны теперь будет прописано, что семья - это союз мужчины и женщины. Еще одна поправка касается русского языка, который определен как государственный.

- В России не было, нет и не будет каких-то ограничений по расовому признаку, ориентации, национальности,- сказал на встрече с представителями рабочей группы по подготовке поправок президент.

Сенатор Алексей Пушков рассказал, что дипломаты США и Великобритании вывесили флаг ЛГБТ на зданиях своих посольств. В ряде стран Европы разрешены однополые браки, например, в Черногории такие союзы легализовали на днях.

- Они и показали, кто там работает,- ответил президент на поступок послов.

Он заявил, что человек должен вырасти, стать совершеннолетним и только потом определять свою судьбу:

- Мы против навязываний,- сказал глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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