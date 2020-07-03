2020-07-03T16:38:54+03:00
Общество

Путин заявил, что в России не собираются переходить полностью на дистанционное обучение

Такой формат был востребован в период пандемии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент сказал, что невозможно и бессмысленно пытаться остановить технический прогрессПрезидент сказал, что невозможно и бессмысленно пытаться остановить технический прогрессФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия сохранит традиционный очный формат обучения в школах и вузах. Напомним, с началом эпидемии коронавируса учащихся перевели на дистанционку, уроки проводили с помощью интернет программ, домашние задания дети отправляли учителям по электронной почте. Но сохранять такой формат обучения не планируют:

- У нас нет планов полностью перейти на дистанционное обучение,- сказал Владимир Путин. - важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника.

Подменять одно другим, по его мнению, вредно. Но при этом невозможно и бессмысленно пытаться остановить технический прогресс. В России после пандемии коронавирусу педагогов будут обучать работе с детьми в том числе в дистанционном формате. Такой вид обучения должен развиваться не хаотично, необходимы общие правила, а также контроль.

На встрече с представителями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Владимир Путин поблагодарил участников голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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