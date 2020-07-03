2020-07-03T16:50:22+03:00
Общество

В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия

Многие люди просто покинут его общину, считают в РПЦ
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха СергияВ Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха СергияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Московской патриархии рассказали, чем обернется лишение сана схимонаха Сергия для прихожан. Большинство из них воспримут решение суда как справедливое, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Капшидзе.

- Большинство видит, что решение справедливое. Он, действительно, смущал верующих своими выступлениями, не подчинялся справедливым требованиям своего правящего архиерея, например, воздержаться от выступлений публичных в социальных сетях, учитывая, что он монах-схимник. Многие люди просто покинут его общину, - рассказал Капшидзе в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что в любом случае останутся прихожане, которые продолжат верить Сергию. Но тогда это собрание уже не будет иметь никакого отношения к Русской православной церкви.

Напомним, 3 июля состоялся церковный суд по делу Сергия. Сам духовник уже в третий раз не явился на заседание, поэтому суд принял решение заочно. Схимонаха лишили церковного сана. У здания епархии в это время «дежурили» больше сотни его сторонников. которые оказались крайне недовольны таким решением, и требовали вызвать на разговор митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

После этого сторонники Сергия пообещали организовать оборону монастыря и отправились к нему.

Сторонники схиигумена Сергия намерены защищать его от РПЦ.3 июля 2020 года сторонники схиигумена Сергия приняли решения защищать его и Среднеуральский монастырь. Об этом они заявили после вынесения решения церковным судом о сложении полномочий с Романова. Видео: Алексей Булатов/"Кп-Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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