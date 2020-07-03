Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
Президент Владимир Путин поддержал идею ввести уроки исторической памяти в школах.
В пятниц 3 июля он провел видеосовещание с представителями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. на этой встрече прозвучало предложение ввести в школьную программу новый предмет - уроки исторической памяти.
- Полностью вас поддерживаю, замечательная идея,- ответил глава государства.
Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости сохранения памяти о героическом подвиге советских людей, защитивших Европу от фашизма, о недопустимости попыток переписывания истории.
Он также заявил, что в стране не собираются отказываться от традиционной формы обучения - очной, поскольку невозможно заменить интернет общением живой урок в классе. Но дистанционный формат, подчеркнул Владимир Путин, необходимо развивать. Это должен быть процесс контролируемый и с четкими правилами. Уроки в электронном виде ввели в школах в связи с пандемией коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU