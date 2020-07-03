Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа

3 Июль 2020 2020-07-03T16:59:30+03:00

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Слушания по делу о малазийском Boeing, потерпевшем крушение в Донецкой народной республике, продолжатся 31 августа, сообщил на судебном заседании 3 июля судья Хендрик Стейнхейс.

Он также отметил, что подсудимые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов получили повестки о явке в суд. На заседании 31 августа суд огласит решения, которые принял, исходя из требований прокуратуры, адвоката Олега Пулатова и защиты родственников погибших, сообщает ТАСС.

Напомним, 17 июля 2014 года потерпел крушение самолёт малазийской авиакомпании, летевший по рейсу MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Боинг разбился в Донецкой области Украины. 298 человек на борту самолёта погибли.

Дело расследует специально созданная Совместная следственная группа. Москва много раз заявляла, что не доверяет результатам работы ССГ, поскольку их аргументы не имеют оснований, а также группа не хочет рассматривать результаты расследования, проведённого Россией.

В конце июня голландский адвокат одного из обвиняемых граждан России Сабине тен Дуссхате выступила за включение России в состав ССГ, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

ИСТОЧНИК KP.RU