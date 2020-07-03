2020-07-03T17:16:33+03:00
В мире

«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему

Памятник в Копенгагене атакуют уже не впервые - раньше русалочка лишалась головы и руки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Памятник исписали и наклеили Русалочки стикерыПамятник исписали и наклеили Русалочки стикерыФото: REUTERS
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Борцы с расизмом, начав крушить памятники в США и Европе, уже, кажется, не могут остановиться. Сначала они топили в фонтанах монументы, установленные в память о людях, которые в прошлом были рабовладельцами или высказывались "не толерантно", теперь портят объекты культуры просто так. В Копенгагене вандалы написали на постаменте Русалочки "Racist Fish" (Рыба расист). Почему - не понятно.

- Патруль был на месте происшествия и собрал улики. Теперь предстоит их изучить, чтобы понять, можно ли продолжить расследование, - сообщил представитель полиции Еспер Франдсен, его слова приводит агентство Ritzaus Bureau.

Раньше Русалочка лишалась по вине вандалов головы и руки. Власти даже хотели передвинуть монумент подальше от берега.

В Сети тем временем гадают, чем не угодила борцам с расизмом героиня сказки Андерсена или сам писатель.

- Долой белых русалков, все знают , что настоящие русалки - темнокожие,- в шутки писали пользователи Твиттера.

- За что досталось Русалочке?

Напомним, Дисней в прошлом году приступил к подготовке фильма о Русалочке, главная роль досталась темнокожей RnB-певице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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