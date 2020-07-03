2020-07-03T17:45:40+03:00
Общество

Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером

Михаил Ефремов в день роковой аварии сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Юлия САЛЬНИКОВА
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В аварии погиб водитель фургона Фото: Роман Канащук, ТАССВ аварии погиб водитель фургона Фото: Роман Канащук, ТАСС
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Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, прокомментировал публикации в СМИ о непризнании вины в ДТП артистом.

Он уверяет - его слова неправильно поняли. Ранее юрист сообщил журналистам, что находящийся под домашним арестом артист признает - в ДТП участвовала его машина, но подтвердить свою вину не готов.

- Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек,- объяснил он ТАСС.

Авария произошла в Москве вечером 8 июля. На следующий день, когда стало известно, что от полученных травм скончался в больнице водитель фургона, в который въехал Ефремов, артист заявил, что признает вину. Он записал видеообращение семье погибшего Сергея Захарова. Через адвоката предлагал оказать помощь пострадавшей стороне, но те отказывались от денег, неоднократно заявляли, что ждут реального срока для виновного.

Напомним, за руль внедорожника Ефремов сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов признал вину в ДТП в разговоре с полицией.Полицейские попытались допросить Михаила Ефремова у него дома во втоник об обстоятельствах ДТП со смертельным исходом, в которое он попал накануне

ИСТОЧНИК KP.RU

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