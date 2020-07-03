В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра

3 Июль 2020 2020-07-03T18:22:59+03:00

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МЧС объявляет экстренное предупреждение в Москве из-за сильного дождя и ветра. Погода начнет портиться в ближайшие часы, сообщают в ведомстве.

Предупреждение будет действовать до полуночи 4 июля. Это значит, что желательно не выходить на улицу и отказаться от поездок на личном транспорте. Тем, кто возвращается домой, стоит быть предельно аккуратными - возможно падение деревьев или рекламных конструкций.

- В Москве местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, сильный ветер 15-20 м/с,- сказано в сообщении ведомства.

В субботу 4 июля в Москве температура воздуха составит +17... +19 градусов, снова будут дожди с грозами. 5 июля - уже облачно с прояснениями и теплее - от +25 до +27 градусов.

В Гидрометцентре предупреждают, что к ливням в выходные стоит готовиться жителям Западной Сибири. Дождливыми 4 и 5 июля станут в ЯНАО и Томской области.

Новая рабочая неделя начнется дождями в кемеровской и Новосибирской областях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788592" frameborder="0"></iframe> В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

ИСТОЧНИК KP.RU