Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
Деятельность Китая в ракетной сфере не рассматривается Россией, как угроза безопасности и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
"Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности, и тем более, в качестве причины для разрушения Договора о РСМД", - сказал он журналистам.
Несмотря на это в США хотят, чтобы Китай включися в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР И США. Но в Пекине эту идею не поддерживают, сообщают РИА Новости.
Напомним, расторжение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него. Такое решение Соединенные Штаты объяснили нарушениями договора со стороны России. Вашингтон обвинил Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729.Но в России утверждают, что у ракеты радиус действия составляет менее чем 500 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU