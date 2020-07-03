2020-07-03T17:45:34+03:00
В мире

Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая

Замглавы ведомства Александр Фомин рассказал о том, что Россия не видит угрозы со стороны Поднебесной
Анастасия РЫШКОВА
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Замглавы Минобороны Александр Фомин сказал, что связи между деятельностью Китая и разрушением ДРМСД нетЗамглавы Минобороны Александр Фомин сказал, что связи между деятельностью Китая и разрушением ДРМСД нетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Деятельность Китая в ракетной сфере не рассматривается Россией, как угроза безопасности и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

"Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности, и тем более, в качестве причины для разрушения Договора о РСМД", - сказал он журналистам.

Несмотря на это в США хотят, чтобы Китай включися в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР И США. Но в Пекине эту идею не поддерживают, сообщают РИА Новости.

Напомним, расторжение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него. Такое решение Соединенные Штаты объяснили нарушениями договора со стороны России. Вашингтон обвинил Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729.Но в России утверждают, что у ракеты радиус действия составляет менее чем 500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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