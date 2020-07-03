2020-07-03T18:13:06+03:00
Происшествия

В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег

Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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В домах и офисах подозреваемых прошли обыскиВ домах и офисах подозреваемых прошли обыскиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Задержан высокопоставленный чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег.

Сотрудник ведомства вступил в сговор с одним из предпринимателей, который по контракту должен был выполнять работы "в интересах министерства". Тот в свою очередь обратился к индивидуальным предпринимателям, которым перепоручил работу. Проблема в том, что бизнесмен, получивший бюджетные деньги, даже не планировал в полном объеме выполнять условия контракта.

Помешать плану могла бы процедура приемки объекта, но на этот случай у фигурантов дела все был "свой человек":

- Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей,- сообщают в пресс-службе МВД.

Контракт на выполнение работ заключен был еще в 2016 году. В домах и офисах подозреваемых прошли обыски, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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