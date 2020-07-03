2020-07-03T18:40:15+03:00
В мире

Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции

Медицинская помощь потребовалась около 100 пострадавшим
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Взрыв произошел утром в пятницу по местному времениВзрыв произошел утром в пятницу по местному времениФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На фабрике фейерверков в Турции в провинции Сакарья произошла серия взрывов. На складе хранилось 110 тонн огнеопасных материалов.

"Погибли по меньшей мере четыре человека и 97 получили ранения», - сообщили спасательные службы.

В момент трагедии на заводе работали 189 человек. Первый взрыв около 11:15 по местному времени. По сообщению очевидцев, взрывы можно было услышать за несколько десятков километров. На место происшествия по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сразу же были направлены служба спасателей, пожарные и 85 карет скорой помощи. Правительственное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий назвало трагедию аварией на производстве, об этом сообщает Associated Press.

Это не первый случай взрыва фейерверков на производстве. Подобные происшествия случались и на других мировых фабриках. Так, например в Мексике в 2018 году на складе пиротехники произошел взрыв, в результате которого погибли 25 человек.

На фабрике фейерверков в Турции произошла серия взрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гэтжи о смерти отца Хабиба Нурмагомедова:«Душераздирающие новости, он был легендой"
В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Тренер Макгрегора:"Нурмагомедов-старший был гением единоборств"
Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах
В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания
Новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, считают в Роспотребнадзоре
Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции
"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич
В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег
"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа
Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра
Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером
Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия