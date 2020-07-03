2020-07-03T19:29:07+03:00
Происшествия

В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания

Воздушный лайнер следовал из Берлина в Афины
Юлия САЛЬНИКОВА
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На борту было 157 пассажировНа борту было 157 пассажировФото: Алина НИЗАМОВА
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На борту рейса компании Ryanair Берлин - Афины сработал датчик возгорания Капитан запросил разрешение на экстренную посадку в греческих Салониках, сообщив, что вероятно на борту пожар. Самолет посадили в штатном режиме.

Ryanair - ирландская авиакомпания. С 1 июля самолеты фирмы стали вновь выполнять до сотни рейсов в день в Европе.

В газете Proto Thema сообщают, что в самолете сработал датчик возгорания. К моменту посадку у взлетной полосы уже дежурили спасатели и пожарные. Они оперативно зашли на борт и начали проверку, открытого огня не было. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась ни пассажирам, ни экипажу.

- На борту находились 157 пассажиров, из них 1 младенец, а также 6 членов экипажа,- сообщили в скоретариате Гражданской защиты.

Самолет проверят греческие техники. Вероятно, пассажиров доставят к месту назначения другим лайнером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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