В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания
На борту рейса компании Ryanair Берлин - Афины сработал датчик возгорания Капитан запросил разрешение на экстренную посадку в греческих Салониках, сообщив, что вероятно на борту пожар. Самолет посадили в штатном режиме.
Ryanair - ирландская авиакомпания. С 1 июля самолеты фирмы стали вновь выполнять до сотни рейсов в день в Европе.
В газете Proto Thema сообщают, что в самолете сработал датчик возгорания. К моменту посадку у взлетной полосы уже дежурили спасатели и пожарные. Они оперативно зашли на борт и начали проверку, открытого огня не было. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась ни пассажирам, ни экипажу.
- На борту находились 157 пассажиров, из них 1 младенец, а также 6 членов экипажа,- сообщили в скоретариате Гражданской защиты.
Самолет проверят греческие техники. Вероятно, пассажиров доставят к месту назначения другим лайнером.
ИСТОЧНИК KP.RU