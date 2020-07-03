Тренер Макгрегора:"Нурмагомедов-старший был гением единоборств"

3 Июль 2020 2020-07-03T19:48:51+03:00

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Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана выразил соболезнования в связи с недавней кончиной отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

- Очень жаль слышать такие новости. Он был гением единоборств, который вдохновлял многих молодых спортсменов. Он был на пике тренерской карьеры. Большая трагедия. Покойся с миром. Наилучшие пожелания его семье в это трудное время, - написал Кавана в своем Twitter.

Легендарный тренер Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Причиной смерти Абдулманапа стало кровоизлияние в мозг. Нурмагомедов не пережил второй инсульт. Родственники приняли решение похоронить Абдулманапа в Дагестане в селе Кироваул, где он жил.

Трагедии предшествовала продолжительная болезнь. Еще в середине Абдулманап заболел коронавирусом, однако не спешил обращаться к врачам, списав симптомы на обычное ОРЗ.

Даже после госпитализации отец Хабиба продолжал заниматься спортом и наотрез отказывался сдавать тест на COVID-19.

Однако состояние Абдулманапа только ухудшалось. 3 мая его перевезли в Москву и сделали первый тест на коронавирус, который оказался положительным. А уже 4 числа у Нурмагомедова случился инсульт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

ИСТОЧНИК KP.RU