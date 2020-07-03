2020-07-03T20:38:58+03:00
Общество

Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»

Андрей Воробьев попросил жителей оставаться дома
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дожди в регионе прогнозируют все выходныеДожди в регионе прогнозируют все выходныеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Из-за сильного дождя в Подмосковье в режим повышенной готовности приведены экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По данным МЧС, мощный ливень не закончится до полуночи 4 июля. Дождь немного стихнет в субботу, но прогнозируется еще и в воскресенье 5 июля, хотя в этот день ожидают переменную облачность.

Павшинскую пойму опять затопило.

Из-за ветра возможно падение деревьев, рекламных конструкций, автомобилистов просят не оставлять машины в потенциально опасных местах.

- Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями,- написал Воробьев в Instagram.

В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

Губернатор попросил жителей Московской области не выходить из дома, пока погода не наладится - "на улице может быть опасно".

В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

В Москве из-за дождя тоже объявлено МЧС экстренное предупреждение.

Последствия ливня в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Бассейн на колесах": Пассажиры сняли видео в затопленном автобусе в Красногорске
Геннадий Хазанов опроверг сообщения о срочном вызове врачей
Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»
Гэтжи о смерти отца Хабиба Нурмагомедова:"Душераздирающие новости, он был легендой"
В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Тренер Макгрегора:"Нурмагомедов-старший был гением единоборств"
Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах
В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания
Новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, считают в Роспотребнадзоре
Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции
"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич
В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег
"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа
Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра
Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером
Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия