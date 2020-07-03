Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»

3 Июль 2020 2020-07-03T20:38:58+03:00

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Из-за сильного дождя в Подмосковье в режим повышенной готовности приведены экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По данным МЧС, мощный ливень не закончится до полуночи 4 июля. Дождь немного стихнет в субботу, но прогнозируется еще и в воскресенье 5 июля, хотя в этот день ожидают переменную облачность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788602" frameborder="0"></iframe> Павшинскую пойму опять затопило.

Из-за ветра возможно падение деревьев, рекламных конструкций, автомобилистов просят не оставлять машины в потенциально опасных местах.

- Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями,- написал Воробьев в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788594" frameborder="0"></iframe> В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

Губернатор попросил жителей Московской области не выходить из дома, пока погода не наладится - "на улице может быть опасно".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788592" frameborder="0"></iframe> В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

В Москве из-за дождя тоже объявлено МЧС экстренное предупреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788615" frameborder="0"></iframe> Последствия ливня в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU