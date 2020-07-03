Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»
Из-за сильного дождя в Подмосковье в режим повышенной готовности приведены экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По данным МЧС, мощный ливень не закончится до полуночи 4 июля. Дождь немного стихнет в субботу, но прогнозируется еще и в воскресенье 5 июля, хотя в этот день ожидают переменную облачность.
Павшинскую пойму опять затопило.
Из-за ветра возможно падение деревьев, рекламных конструкций, автомобилистов просят не оставлять машины в потенциально опасных местах.
- Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями,- написал Воробьев в Instagram.
В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.
Губернатор попросил жителей Московской области не выходить из дома, пока погода не наладится - "на улице может быть опасно".
В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.
В Москве из-за дождя тоже объявлено МЧС экстренное предупреждение.
Последствия ливня в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU