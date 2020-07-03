2020-07-03T21:28:05+03:00
Происшествия

"Бассейн на колесах": Пассажиры сняли видео в затопленном автобусе в Красногорске

Ливень в Москве и Подмосковье будет идти всю ночь
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пассажиры ехали, подняв ногиПассажиры ехали, подняв ногиФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

За несколько часов дороги Красногорска, что в Московской области, превратились в бурлящие реки. К такому в общественном транспорте были не готовы пожалуй только пассажиры. Водители, как ни в чем не бывало, "заплывали" на подтопленные улицы, делали остановки в положенных местах, высаживали и запускали в салон людей.

Пассажиры же, поднимая ноги, снимали "поплывший" салон - вода оказалась не только снаружи, но и внутри автобуса. Людям приходилось так и ехать, держа на весу ноги.

Тем временем легковушкам пришлось тоже несладко, судя по кадрам очевидцев, машины ехали по фары в воде, и можно только догадываться, сколько воды в салоне.

МЧС объявили 3 июля экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра. В Московской области в режим повышенной готовности приведены экстренные службы. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей оставаться дома, поскольку на улице может быть опасно. Сильный дождь будет идти до утра.

В Красногорске ливень затопил рейсовый автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ливень в Москве 3 июля 2020: Дерево упало на линию метро
"Бассейн на колесах": Пассажиры сняли видео в затопленном автобусе в Красногорске
Геннадий Хазанов опроверг сообщения о срочном вызове врачей
Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»
Гэтжи о смерти отца Хабиба Нурмагомедова:"Душераздирающие новости, он был легендой"
В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Тренер Макгрегора:"Нурмагомедов-старший был гением единоборств"
Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах
В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания
Новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, считают в Роспотребнадзоре
Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции
"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич
В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег
"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа
Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра
Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером
Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия