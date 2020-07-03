Быстрыкин о расследовании преступлений фашистов: Нельзя допустить героизации нацизма

3 Июль 2020 2020-07-03T22:13:20+03:00

Глава Следственного комитета заявил, что о многих преступлениях военного времени еще не известно

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Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин рассказал о расследовании уголовных дел об убийстве мирных граждан в годы войны, и почему, спустя 75 лет после Победы, важно назвать имена преступников. Только за 2019 год в СК возбудили дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.

Информация, которую узнают следователи, показывает всю жестокость карательных операций фашистов. Только за одну такую "операцию" в поселке Змиевская Балка убили больше 27 тысяч человек. Не щадили нацисты ни женщин, ни пленных, ни детей.

- Массовые аресты советских граждан проводились в городе Шахты, где среди арестованных нацистами в основном были горняки и члены их семей. Людей вывозили в район шахты имени Красина, расстреливали, а тела сбрасывали в ствол шахты,- приводит слова Бастрыкина РИА Новости. - А на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области оккупантами наряду с 400 мирными жителями убито 72 пионера.

Глава СК напомнил, что многим нацистам удалось избежать наказания. Их имена необходимо назвать, вне зависимости от того, живы люди, совершавшие эти убийства, или нет. В комитете считают важным продолжать эту работу, чтобы показать истину. В ряде западных стран стали "забывать" о том, какой ценой советским людям досталось освобождение Европы от нацизма. Говоря о героях, на Западе вспоминают Великобританию и "союзников", не называя СССР.

- Противодействие героизации нацизма — тоже одна из целей нашей работы, результаты которой должны стать большим наследием для будущих поколений,- сказал Бастрыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU