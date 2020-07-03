В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков
Москву накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом. Коммунальные службы работают круглосуточно в режиме повышенной готовности.
"В некоторых районах города интенсивность осадков достигает 30 миллиметров в час, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это соответствует трети месячной нормы".
По его словам, на столичных улицах сейчас дежурят 300 аварийных бригад "Мосводостока" и 270 единиц техники. Специалисты оперативно откачивают воду в местах подтоплений из-за сильного ливня.
В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.
Сейчас на круглосуточное дежурство также перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. При необходимости они выезжают на места падений деревьев, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, крыш зданий, дорожных знаков и указателей.
Власти просят москвичей не выходить на улицу без особой нужды. "Если придется это сделать, то нужно быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать около них машины", - отметили в мэрии Москвы.
В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.
О подтоплениях улиц и дворов можно сообщить в Центральную диспетчерскую службы ГУП «Мосводосток» - (495) 657-87-03 (круглосуточно).
В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Последствия ливня в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU