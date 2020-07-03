2020-07-03T22:47:45+03:00
Общество

«Это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ»: Производитель мороженого «Радуга» ответил на критику

Обвиняемый "Женщинами России" в гей-пропаганде мороженщик оказался многодетным отцом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Армен БениаминовАрмен БениаминовФото: facebook.com
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Общественницы и "мороженщики" поспорили из-за ЛГБТ и виновата во всем оказалась "Радуга". История, связавшая эти разные слова в одно предложение, началась 3 июля. Лидер Союза "Женщины России" Екатерина Лахова присутствовала на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Речь зашла сперва о радужных флагах (знаке ЛГБТ-сообщества), которые вывесили над посольствами ряда европейских стран.

Продолжая тему, Лахова призвала защитить детей от гей-пропаганды, которая оказалась практически всюду - например, на пачках мороженного "Радуга". Производитель такой свалившейся на него славы не ожидал и объяснил, что на упаковке цвет мороженого вообще не имеет отношения к ЛГБТ.

- Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества, - заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.

В компании готовы убрать спорную расцветку, если такое решение примут власти. Хотя сами производители уверены, в радуге плохого ничего нет, это "символ радости". Оказалось, что глава компании вообще многодетный отец и поддерживает позицию, что семья - э то все-таки союз мужчины и женщины, а никак не иначе.

- Я лично как отец многодетной семьи открыто голосовал за поправки в конституцию, именно потому, что там среди прочих поправок была и эта статья - защита традиционных ценностей,- сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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