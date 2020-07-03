Британские истребители вылетели на перехват российских Ту-142, но не успели

3 Июль 2020 2020-07-03T23:07:17+03:00

Российский противолодочный самолет заметили в воздушном пространстве недалеко от Шотландии

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Британские истребители не успели перехватить российские Ту-142 в международном воздушном пространстве. Российские противолодочные самолеты замечены недалеко от границ Шотландии. По сигналу с авиабазы Лоссимут в воздух подняли два "Тайфуна" - истребители должны были по номеру установить иностранный военный самолет и сопроводить. Но "перехват" не удался, британцы не успели.

- Российские самолеты легли на обратный курс до захода в район полетной информации Соединенного Королевства к северу от Шотландии, и в результате "перехват" осуществлять не потребовалось,- приводит сообщение ВВС Великобритании Интерфакс.

При этом Ту-142 не заходил на территорию иностранного государства, летчики соблюдали все протоколы.

Российские истребители также поднимают в воздух, когда к границам страны приближаются иностранные военные самолеты. В июне 2020 года над Черным морем летчики перехватили и сопровождали американские "самолеты-шпионы". Над Охотским морем российские истребители перехватили бомбардировщики США.

ИСТОЧНИК KP.RU