2020-07-03T23:30:34+03:00
Дом. Семья

В Британии умер самый старый кот – мейн-кун Раббл

Рыжий красавец скончался в возрасте 31 год, по человеческим меркам ему было около 150 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Британии умер самый старый котВ Британии умер самый старый котФото: Кадр видео
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В Британии умер мейн-кун по кличке Раббл, который считался самым старым котом в мире. О смерти своего рыжего любимца журналистам рассказала его хозяйка Мишель Херитейдж, которой подарили пушистика еще котенком на день рождения в 20 лет.

Раббл приобрел статус самого пожилого кота, когда ему исполнился 31 год, сообщает газета Mirror. Мишель говорит, что ей «выпало счастье прожить так долго» со своим питомцем, потому что она его баловала, как ребенка, а у нее самой детей не было. По ее словам, у него был прекрасный характер, но к концу жизни усатый красавец резко состарился, стал плохо есть и сильно похудел, а потом однажды ушел из дома и не вернулся. Его хозяева считают, что он ушел умирать, как это делают кошки.

Издание отмечает, что 31-летнему мейн-куну по человеческим меркам было около 150 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Великобритании скончался известный бездомный кот Боб, прославившийся уличными выступлениями с музыкантом Джеймсом Боуэном.

В Великобритании умер кот Раббл, которого считают самым старым в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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