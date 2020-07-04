В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что экспериментальный противовирусный препарат под названием «Ремдисивир» – это пока единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса COVID-19.
Напомним, как писал сайт kp.ru, разработанный в качестве средства от Эболы «Ремдисивир» оказался эффективен для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным ВОЗ, он помогает быстрее выздоравливать пациентам с тяжелым течением заболевания. Больные, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), после терапии в комплексе с этим препаратом начинали дышать самостоятельно. Отмечается, что улучшение здоровья при приеме «Ремдисивира» медики фиксировали у двух третей пациентов, участвовавших в экспериментальном лечении.
Препарат ранее был одобрен для использования в США, Британии, а также других странах Европы и за ее пределами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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