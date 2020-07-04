2020-07-04T00:33:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса

Название препарата, который помогает выздоравливать пациентам с тяжелым течением болезни – «Ремдисивир»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В ВОЗ назвали «Ремдисивир» единственным обнадеживающим лекарством от коронавирусаВ ВОЗ назвали «Ремдисивир» единственным обнадеживающим лекарством от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что экспериментальный противовирусный препарат под названием «Ремдисивир» – это пока единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, разработанный в качестве средства от Эболы «Ремдисивир» оказался эффективен для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным ВОЗ, он помогает быстрее выздоравливать пациентам с тяжелым течением заболевания. Больные, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), после терапии в комплексе с этим препаратом начинали дышать самостоятельно. Отмечается, что улучшение здоровья при приеме «Ремдисивира» медики фиксировали у двух третей пациентов, участвовавших в экспериментальном лечении.

Препарат ранее был одобрен для использования в США, Британии, а также других странах Европы и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля
За сутки в Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса
В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила
В Британии умер самый старый кот – мейн-кун Раббл
Британские истребители вылетели на перехват российских Ту-142, но не успели
«Это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ»: Производитель мороженого «Радуга» ответил на критику
В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла на кухне в карты
В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков
Быстрыкин о расследовании преступлений фашистов: Нельзя допустить героизации нацизма
Ливень в Москве 3 июля 2020: Дерево упало на линию метро
"Бассейн на колесах": Пассажиры сняли видео в затопленном автобусе в Красногорске
Геннадий Хазанов опроверг сообщения о срочном вызове врачей
Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»