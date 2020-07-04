2020-07-04T01:21:24+03:00
Политика

«Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь»: Козак прокомментировал встречу в нормандском формате в Берлине

Переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки» продолжались около десяти часов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий КозакЗаместитель руководителя администрации президента России Дмитрий КозакФото: официальный сайт компании Atlasglobal
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Переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине продолжался около десяти часов, это был «сложный обстоятельный разговор», но «прорыва» не произошло.

Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак после встречи, посвященной обсуждению путей урегулирования ситуации в Донбассе.

«Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь», - сказал он.

Дмитрий Козак отметил, что в Берлине «состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями». Однако очень много времени ушло на то, чтобы «уяснить позицию Украины в отношении самого Комплекса мер и других минских соглашений», так как «из Киева звучат самые разные интерпретации», в том числе о том, каким образом толковать договоренности.

Участникам встречи удалось только «приблизиться» по вопросу комплекса дополнительных мер, необходимых для прекращения боевых действий на юго-востоке Украины.

Кроме того, Дмитрий Козак сообщил, что о встрече на уровне министров речи не было, «были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне». Но об этом, по его словам, говорить пока рано, потому что перед этим необходимо выполнить «огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины». Киев должен не только разработать десятки разных законов, «но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто».

Козак отметил, что на переговорах «европейские партнеры стараются демонстрировать объективность», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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