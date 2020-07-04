ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10,7 миллиона

4 Июль 2020 2020-07-04T01:51:25+03:00

За сутки медики разных стран выявили более 175 тысяч новых случаев заражения COVID-19

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 175 тысяч и превысило 10,7 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 3 июня, в общей сложности в разных странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 10 710005 случаев заражения, 517877 человек скончались от пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19. За прошедший день выявлено 175723 новых инфицированных, умерли 5032 больных.

Причем большинство случаев заражения (5 445710 человек) зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 255702 человек. За сутки выявлено 127918 заразившихся, умерли 3362 больных. На втором месте Европа: 2737869 заразившихся с начала пандемии (10444 новых случаев) и 198945 умерших (537 летальных исходов за минувшие сутки).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU