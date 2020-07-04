2020-07-04T02:40:48+03:00
Происшествия

В Канаде разбился небольшой самолет, погибли три человека

На месте крушения работают спасатели и полицейские
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Канаде разбился небольшой самолетВ Канаде разбился небольшой самолетФото: REUTERS
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В пятницу, 3 июля, в канадской провинции Альберта разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погибли три человека, передает телеканал CTV.

По его данным, воздушное судно по невыясненным пока причинам упало примерно в 22 километрах к востоку от международного аэропорта города Эдмонтон. Когда на место крушения прибыли спасатели и полицейские, они обнаружили в самолете троих погибших.

Причины аварии выясняются, правоохранительные органы начали расследование авиакатастрофы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине мая в провинции Британская Колумбия разбился один из самолетов пилотажной группы Snowbirds («Снегири»), принадлежащей Военно-воздушным силам Канады. Позже стало известно, что в результате крушения погибла женщина-пилот, капитан ВВС. Погибшая была была официальным представителем «Снегирей» по связям с общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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