Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

4 Июль 2020 2020-07-04T03:05:53+03:00

С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 523,8 тысячи человек Фото: REUTERS

С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 523,8 тысячи человек

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В ночь на субботу, 4 июля, число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, превысило 11 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 11 031905 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 523777 больных, выздоровели 6235176 заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где коронавирусом заразились 2788395 человек. За США следует Бразилия, где зафиксировано 1539081 случая заражения.

На третьем месте Россия. С начала вспышки COVID-19 в нашей стране, по информации оперативного штаба, выявлено 667 883 случая заболевания, скончались 9859 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 437893 россиян.

Ранее вирусолог Георгий Викулов в интервью сайту kp.ru рассказал, можно ли продезинфицировать защитные маски на солнце, а также почему эпидемия коронавируса набирает силу в южных странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU