2020-07-04T03:53:28+03:00
Звезды

СМИ: Геннадия Хазанова положили в больницу

Народному артисту России стало плохо с сердцем, сейчас он находится в кардиологическом отделении
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Геннадий ХазановГеннадий ХазановФото: Борис КУДРЯВОВ
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Знаменитый юморист, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов все же попал в больницу. Художественному руководителю московского Театра Эстрады стало плохо с сердцем, и его экстренно госпитализировали, сейчас он находится в кардиологическом отделении одной из столичных клиник.

Об этом в ночь на субботу, 4 июля, сообщил Пятый канал. По данным телеканала, медики диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию – наиболее тяжелый период обострения ишемической болезни сердца, угрожающий развитием инфаркта миокарда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что 74-летний артист почувствовал себя плохо, и к нему вызвали «Скорую помощь», якобы тогда врачи предложили ему госпитализацию, но Геннадий Хазанов отказался ехать в больницу.

Однако он сам потом опроверг эти сообщения, заявив журналистам, что с ним все в порядке: «Никаких врачей и госпитализации нет».

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Многие до сих пор воспринимают Геннадия Викторовича Хазанова как мастера разговорного жанра, хотя он уже давно играет на драматической сцене и является худруком Театра эстрады. К нам на «Прямую линию» и на радио «КП» (97,2 FM) он пришел, что называется, «без грима», таким, какой он есть – скорее грустный клоун, чем веселый Арлекин, больше философ, чем шутник (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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