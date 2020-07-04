Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

4 Июль 2020 2020-07-04T04:26:53+03:00

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов скончался после долгого лечения от коронавируса

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В Дагестане прошли похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Отца и наставника чемпиона мира в смешанных единоборствах Хабиба Нурмагомедова похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района республики.

«Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного», - сообщил агентству ТАСС представитель пресс-службы районной администрации.

Он добавил, что в Кироваул в сопровождении членов регионального правительства приезжал глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы лично выразить соболезнования семье Нурмагомедовых.

Напомним, как писал сайт kp.ru, напомним, о смерти Нурмагомедова-старшего стало известно в пятницу, 3 июля. 57-летний тренер скончался в 52-й московской больнице после долгого лечения от коронавируса от второго инсульта.

В числе тех, кто выразил искренние соболезнования, оказался и ирландец Конор Макгрегор.

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Трогательный поминальный видеоролик выложил у себя в сетях президент главного промоушена мира в смешанных единоборствах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU