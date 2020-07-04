Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме

4 Июль 2020 2020-07-04T06:18:32+03:00

«Армата» не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Под утро субботы, 4 июля, стало известно о том, что новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата», у которого пока нет аналогов в мире, прошел испытание в беспилотном режиме.

В ходе предварительных испытаний танк отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в апреле глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что перспективный российский танк Т-14 с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

По словам министра, серийные поставки танка Т-14 в российскую армию начнутся в 2021 году, а пока техника проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций, потому что Минобороны заказало «дополнительные технические решения».

ИСТОЧНИК KP.RU