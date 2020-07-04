Новый рекорд в США: за сутки выявлено 57,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
День независимости Соединенные Штаты встречают печальными цифрами: за минувшие сутки в стране зафиксирован очередной антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом – 57497 новых инфицированных. Об этом утром в субботу, 4 июля, сообщила газета The Washington Post.
Издание отмечает, что ранее самое большое количество новых случаев заболевания с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 2 июля, когда американские медики выявили коронавирусную инфекцию у 55220 человек. Между тем, такие «рекорды» в США за последние девять дней фиксировались не менее семи раз. В связи с этим в 40 штатах страны местные власти или частично отменили празднование Дня независимости, или ввели серьезные ограничения для организаторов торжеств, дабы свести угрозу заражения людей к минимуму.
По данным сайта Worldometers, на сегодняшний день в США насчитывается 2 890 588 заразившихся этой инфекцией, 132101 больной скончался, выздоровели 1235488 пациентов.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объяснил рост числа случаев заражения «лучшим тестированием в мире».
ИСТОЧНИК KP.RU
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