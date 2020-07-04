Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в Массачусетс

4 Июль 2020 2020-07-04T06:56:44+03:00

Примерно в одно и то же время стрельба в ТЦ произошла в двух штатах США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидцы рассказали, что в ТЦ прозвучало шесть выстрелов, в результате была ранена девушка-подросток

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Полиция американского города Брейнтри (штат Массачусетс) сообщила, что задержала двух подозреваемых в стрельбе в торговом центре. Отмечается, что предполагаемые стрелки были довольно быстро найдены и взяты под стражу.

Причины, по которым эти двое принялись стрелять в магазине, выясняются. Уточняется, что это случилось в 16:43 по времени восточного побережья США (23:43 мск), в результате получила ранения девушка-подросток, ее доставили в больницу. Медики говорят, что жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU