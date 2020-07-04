Стали известны детали выхода первого туриста МКС в открытый космос

4 Июль 2020 2020-07-04T07:29:32+03:00

Первый турист МКС выйдет в открытый космос в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В российском представительстве компании Space Adventures сообщили, что первый космический турист сможет провести за бортом МКС около полутора часа.

"Это будет 90-100-минутный выход, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли. Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семи-часовым принципиальная", - сообщил специалист компании.

Таким образом, турист пожелавший выйти в открытый космос, сможет увидеть Землю со всех сторон за предложенное время. Оно установлено с учетом оборота вокруг Земли Международной Космической Станции. Полтора часа требуется МКС, чтобы обогнуть планету, сообщает РИА новости.

Ранее Ракетно-космическая корпорация "Энергия" , которая входит в "Роскосмос", сообщила, что подписала контракт с компанией Space Adventures на полет двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. По плану компании один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом. По данным президента Space Adventures Эрика Андерсона, контракта с конкретным туристом пока нет.

Роскосмос и компания Space Adventure подписали контракт об осуществлении краткосрочных полётов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.

ИСТОЧНИК KP.RU