2020-07-04T07:45:42+03:00
Общество

Об опасностях при приготовлении яиц рассказал эксперт

Технолог объяснил, как нужно готовить яичницу или омлет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Об опасностях при приготовлении яиц рассказал экспертОб опасностях при приготовлении яиц рассказал экспертФото: "КП" Архив
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Испанский пищевой технолог Марио Санчес рассказал об опасностях при приготовлении яиц, а также, что необходимо делать для того, чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и полезным.

Эксперт отметил, что ошибки при приготовлении яиц влияют на безопасность блюда, передает издание La Vanguardia.

По словам специалиста, яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых яиц, а также проверять перед приготовлением скорлупу, которая должна быть целой. Так яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых яиц, при этом исключительно с целой скорлупой

Также Санчес порекомендовал не мыть яйца заранее, поскольку в таком случае нарушится естественная защитная плёнка. Загрязнённое яйцо он посоветовал очистить сухой кистью. В случае если споласкивать водой, то яйцо надо сразу отправить на плиту.

Что касается опасны микроорганизмов, то, по словам технолога, они погибают при температуре готовки от 75 градусов, а сальмонеллёз, как правило, связан с употреблением яиц, в которых присутствуют такие бактерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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