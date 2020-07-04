Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

4 Июль 2020 2020-07-04T08:38:50+03:00

Специалисты отмечают, что одной из причин падения курса рубля 4 июля 2020 года является ситуация с коронавирусом в мире

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Курс рубля на 4 июля 2020 года упал впервые с конца мая. Теперь цена за доллар на Московской бирже составляет 71,39 руб., а евро поднялся до 80,26 руб. При этом в ходе торгов доллар поднимался до 71,66 рубля – максимума с начиная 25 мая, евро – до 80,57 рубля, максимума с 6 мая.

Свое падение курс рубля начал на фоне снижения цен на углеводороды. До 42,77 доллара за баррель спустилась нефть марки Brent, а нефть WTI до 40,28 доллара, говорится в данных Лондонской биржи ICE.

Специалисты отмечают, что падение цен на нефть обусловлено опасениями по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в США. Так, 2 июля был установлен антирекорд. За один день в штатах заразились более 50 тысяч человек.

Не только коронавирус, но и заявление Саудовской Аравии могло повлиять на цену нефти. Власти государства пригрозили новой ценовой войной, если другие члены соглашения по сокращению добычи нефти не компенсируют несоблюдение квот, передает «Москва24».

Оценив ситуацию, Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее назвал цену нефти приемлемой. Она равнялась 10 долларам за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU