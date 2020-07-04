2020-07-04T08:38:50+03:00
Экономика

Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

Специалисты отмечают, что одной из причин падения курса рубля 4 июля 2020 года является ситуация с коронавирусом в мире
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Коронавирус повлиял на курс рубляКоронавирус повлиял на курс рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курс рубля на 4 июля 2020 года упал впервые с конца мая. Теперь цена за доллар на Московской бирже составляет 71,39 руб., а евро поднялся до 80,26 руб. При этом в ходе торгов доллар поднимался до 71,66 рубля – максимума с начиная 25 мая, евро – до 80,57 рубля, максимума с 6 мая.

Свое падение курс рубля начал на фоне снижения цен на углеводороды. До 42,77 доллара за баррель спустилась нефть марки Brent, а нефть WTI до 40,28 доллара, говорится в данных Лондонской биржи ICE.

Специалисты отмечают, что падение цен на нефть обусловлено опасениями по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в США. Так, 2 июля был установлен антирекорд. За один день в штатах заразились более 50 тысяч человек.

Не только коронавирус, но и заявление Саудовской Аравии могло повлиять на цену нефти. Власти государства пригрозили новой ценовой войной, если другие члены соглашения по сокращению добычи нефти не компенсируют несоблюдение квот, передает «Москва24».

Оценив ситуацию, Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее назвал цену нефти приемлемой. Она равнялась 10 долларам за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве вылечили еще 1 620 пациентов с коронавирусом
10 тысяч военных направили в зону наводнений в Японии
Порядок наблюдения за взрослыми онкобольными утвердили в Минздраве
В Москве 4 июля объявили экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра
Опубликован текст Конституции РФ с внесенными поправками
Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26
Кому в июле следует сидеть дома, рассказал врач
Самые безопасные места во время летней грозы назвал спасатель
Станцию метро с «расистским» названием в Берлине переименуют в честь русского композитора
Об опасностях при приготовлении яиц рассказал эксперт
В Госдуме предлагают двукратно увеличить имущественный налоговый вычет
Стали известны детали выхода первого туриста МКС в открытый космос
До конца года детям запретили отдыхать в лагерях за пределами регионов
Последние новости на утро 4 июля 2020: Поправки в Конституцию вступили в силу
Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в Массачусетс
Новый рекорд в США: за сутки выявлено 57,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
В Японии из-за проливных дождей эвакуируют 145 тысяч человек
Американская разведка доложила Трампу об отсутствии доказательств мнимого «сговора» России с талибами*
США направили в Южно-Китайское море два авианосца
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане
СМИ: Геннадия Хазанова положили в больницу