2020-07-04T08:05:15+03:00
В мире

Станцию метро с «расистским» названием в Берлине переименуют в честь русского композитора

Немецкая транспортная компания заявила, что отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Станцию метро с «расистским» названием в Берлине назовут в честь русского композитораСтанцию метро с «расистским» названием в Берлине назовут в честь русского композитораФото: REUTERS
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Немецкая транспортная компания BVG сообщила о планах переименовать берлинскую станцию метро с «расистским» названием «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Улица Глинки» (Glinkastraße)

Cтанция метро была открыта в 1908 году, название «Моренштрассе» она получила в 1991 год. Ежегодно 23 августа, в Международный день памяти о работорговле и её ликвидации, на одноименной улице проходили акции о необходимости переименовать, как улицу, так и название станции

Накануне неизвестные закрасили часть названия станции и таблички с названием одноименной улицы, сопроводив это антифашистскими надписями. Закрашено было слово «Mohren» - грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в 18-19 веках держали при некоторых немецких дворах.

«Из понимания и уважения к противоречивым дискуссиям вокруг названия улицы, BVG решила в дальнейшем не использовать его для наименования станции метрополитена. Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации», - говорится в сообщении транспортной компании/

Напомним, что борьба с расизмом во всех его проявлениях обрела особую популярность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Так днем ранее Twitter сообщил об удалении терминов «черный список», «хозяин» и «раб» из программных кодов

ИСТОЧНИК KP.RU

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