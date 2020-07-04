Кому в июле следует сидеть дома, рассказал врач

4 Июль 2020 2020-07-04T08:29:45+03:00

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Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков предупредил об опасности переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с некоторыми недугами следует оставаться днем дома.

«Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», - рассказал специалист в беседе с телеканалом «Москва 24»

Врач пояснил, что людям с подобными заболеваниями следует выходить на прогулку только утром и вечером.

Тимаков отметил, что в жару человек потеет, и от ветра, предшествующего дождю, его может продуть, а у пожилых людей может продуваться спина, что грозит воспалением почек.

Кроме того, жаркая погода может стать причиной теплового удара, поэтому врач порекомендовал иметь при себе воду и платок, при помощи которых можно охладить голову. Также лучше иметь дома кондиционер.

Напомним, ранее синоптики предупредили о температурных аномалиях - ближайшие десять дней средняя температура в некоторых регионах будет превышать норму на шесть градусов

ИСТОЧНИК KP.RU