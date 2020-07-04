Порядок наблюдения за взрослыми онкобольными утвердили в Минздраве

4 Июль 2020 2020-07-04T09:33:11+03:00

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Минздрав России впервые принял документ, чётко регламентирующий наблюдение пациентов с онкологией с момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Такой порядок позволит спасти «сотни тысяч» жизней и снизить смертность.

Согласно приказу, онкологический больного пациента должны поставить на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней с момента постановки диагноза, а затем соблюдая установленные сроки провести все необходимые обследования.

«В первый год от постановки диагноза пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года — раз в шесть месяцев, в течение последующих лет — раз в год», - говорится в сообщении ведомства.

Исключение составят пациенты с базальноклеточным раком кожи, которых будут снимать с наблюдения через пять лет с момента постановки диагноза, поскольку по прошествии такого периода пациент считается излечившимся.

Малоподвижные пациенты смогут получать консультации врача на дому.

Отмечается, что на сегодняшний день в России на учёте у онкологов состоят около 4 миллиона человек, а каждый год злокачественные новообразования диагностируют у более чем 600 тысяч пациентов.

Как писал ранее сайт kp.ru, общий уровень заболеваемости раком в России составил 436,3 случая на 100 тысяч населения. Самый высокий показатель был зарегистрирован в Архангельской области, где на 100 тысяч населения приходится 566,2 впервые выявленных случая.

ИСТОЧНИК KP.RU