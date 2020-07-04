2020-07-04T10:07:48+03:00
Общество

Как расположить к себе собеседника: пять беспроигрышных комплиментов

Внимательное отношение к деталям сделает ваш разговор более легким
Анастасия РЫШКОВА
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Получать комплименты нравятся всем, а вот делать их умеет не каждыйПолучать комплименты нравятся всем, а вот делать их умеет не каждыйФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всем приятно получать комплименты, но не каждый умеет их делать. Иногда возникает вопрос, как похвалить человека, чтобы это выглядело искренне и доставило собеседнику удовольствие.

Комплименты нужны нам, чтобы расположить к себе партнера по бизнесу, не разговорчивого соседа, сгладить неловкую ситуацию или же просто доставить удовольствие тому, кто нам очень нравится.

Перед вами пять комплиментов, которые по мнению многих пользователей социальных сетей покорили их сердце.

Первый беспроигрышный комплимент – оценить вкусы собеседника. Если в диалоге человек упомянул какую-то музыку или фильм, то стоит оценить его предпочтение. Но делать это стоит только в том случае, если вы знакомы с материалом и готовы поддержать беседу дальше в этом же ключе. Иначе можете запросто попасть впросак, если вдруг окажется, что вы не знаете деталей - режиссера фильма или стиль музыкальной группы.

Второй комплимент, который способен покорить вашего партнера. Например, он рассказывает вам о том, что мечтает завести образовательный YouTube-канал. Если идея вам понравилось, то вы можете поддержать собеседника и сказать ему, что он прекрасно бы смотрелся в кадре, а также, что вы высоко цените социальную работу.

Еще один беспроигрышный вариант – это похвалить друга за способность разбираться в определенной теме, не свойственной его полу или профессии. Это касается в большей степени комплиментов для прекрасного пола. Если дама умеет отличить марку автомобиля или обладает знаниями мужских профессий, то это непременно стоит отметить. Девушки любят, когда мужчины оценивают не только их внешность, но еще интеллектуальные способности.

Также непременно похвалите человека, если у него хорошее чувство юмора. Это покажет вашему партнеру, что вы внимательный собеседник, готовый поддержать шутку.

И еще один вариант комплимента – это оценить стиль одежды оппонента. Похвалить прекрасное сочетание галстука и рубашки или отметить изящность туфель. Такой комплимент будет приятно получить и мужчине, и женщине, передает портал Swipe Life.

ИСТОЧНИК KP.RU

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