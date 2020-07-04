В Москве вылечили еще 1 620 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве выздоровели еще 1 620 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа. Таким образом по состояния на субботу, 4 июля, общее число вылечившихся в российской столице превысило 156 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться (…) Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156459» - сообщила вице-мэр.
В столице также отметили снижение темпов заболеваемости коронавирусом - уже четыре дня число новых случаев держится на низком уровне около 600. Так, за прошедшие сутки, в Москве подтверждено 680 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что на 9,3 процента меньше, чем неделю назад.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в Москве скончались еще 25 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 3929 человек
ИСТОЧНИК KP.RU
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