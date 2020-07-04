Торнадо в Орехово-Зуево сняли на видео
В пятницу, 3 июля, над подмосковным Орехово-Зуеве прошел торнадо. Жители успели заснять эти кадры, а комментаторы в соцсетях отмечают, что зрелище выглядит устрашающе.
Напомним, в минувшую пятницу, МЧС объявил в Москве и Подмосковье экстренное предупреждение из-за сильного дождя и порывистого ветра. В этот день столицу накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом, из-за разгула стихии в Москве и Подмосковье более 50 деревьев. В некоторых районах интенсивность осадков достигала 30 миллиметров в час, что соответствует трети месячной нормы осадков.
На московских улицах дежурили 300 аварийных бригад «Мосводостока» и 270 единиц техники. Коммунальные службы сообщили, что круглосуточно работают в режиме повышенной готовности.
Как писал сайт kp.ru, сегодня июля, Гидрометцентр вновь объявили экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра в Москве и Подмосковье из -за грозы и сильного ветра. В регионе сообщили о желтом уровне погодной опасности
Пугающие кадры торнадо в городе Орехово-Зуево.
ИСТОЧНИК KP.RU