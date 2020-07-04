2020-07-04T10:14:23+03:00
Общество

Торнадо в Орехово-Зуево сняли на видео

Огромная темная воронка из облаков появилась над городом в пятницу [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Торнадо в Орехово-Зуево сняли на видеоТорнадо в Орехово-Зуево сняли на видеоФото: соцсети
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В пятницу, 3 июля, над подмосковным Орехово-Зуеве прошел торнадо. Жители успели заснять эти кадры, а комментаторы в соцсетях отмечают, что зрелище выглядит устрашающе.

Напомним, в минувшую пятницу, МЧС объявил в Москве и Подмосковье экстренное предупреждение из-за сильного дождя и порывистого ветра. В этот день столицу накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом, из-за разгула стихии в Москве и Подмосковье более 50 деревьев. В некоторых районах интенсивность осадков достигала 30 миллиметров в час, что соответствует трети месячной нормы осадков.

На московских улицах дежурили 300 аварийных бригад «Мосводостока» и 270 единиц техники. Коммунальные службы сообщили, что круглосуточно работают в режиме повышенной готовности.

Как писал сайт kp.ru, сегодня июля, Гидрометцентр вновь объявили экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра в Москве и Подмосковье из -за грозы и сильного ветра. В регионе сообщили о желтом уровне погодной опасности

Пугающие кадры торнадо в городе Орехово-Зуево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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