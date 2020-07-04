2020-07-04T10:43:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в стране составило 674 515
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусомФото: Светлана Макеева
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За минувшие сутки в России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на субботу, 4 июля, общее число заболевших в стране увеличилось до 674 515 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Согласно представленным данным, всего за прошедшие сутки новые случаи инфицирования подтверждены в 84 регионах страны, из заболевших 29,6 процента не имели клинических проявлений болезни

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции вновь превысило количество заболевших. Как сообщает Оперштаб, в субботу из российских больниц по выздоровлению от коронавируса выписали 8 986 человек и общее число выздоровевших в стране возросло до 446 879 человек.

Также за сутки зарегистрировано 168 летальных исходов среди инфицированных. За весь период зафиксировано 10 027 жертв коронавирусной инфекции.

Напомним, днем ранее, в пятницу, 3 июля, число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 миллионов, а количество смертей превысило 524 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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