Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки, принадлежавшей Путину

4 Июль 2020 2020-07-04T11:10:09+03:00

Ранее в интернете появилось сообщение о продаже рубашки, которую российский лидер якобы оставил в одном из отелей

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Сообщению о продаже рубашки, которую президент России Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

В комментарии РИА Новости представитель Кремля отметил, что такого не может произойти

Ранее в интернете, на популярном сайте частных объявлений, появилось публикация о продаже рубашки, которая якобы была забыта главой государства в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.

В объявлении говорится о том, что рубашка была найдена при уборке в номере, она не стирана. Продавец отмечает, что на его лоте нет никаких атрибутов, подтверждающих ее принадлежность российскому лидеру, но при необходимости он готов отдать на ее на ДНК-экспертизу.

Продавец подтвердил, что рубашка, за которую он просит 165 тысяч рублей все еще продается. По его словам, на ней нет Цена лота –

Последний раз глава государства посещал Нижний Новгород с рабочим визитом 10 октября прошлого года, когда он проводил заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU