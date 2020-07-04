2020-07-04T11:33:45+03:00
Политика

Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном, заявили в КНДР

США ведет диалог лишь с целью урегулирования внутренних проблем в стране, считают в Северной Корее
Анастасия РЫШКОВА
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В КНДР не видят смысла проводить встречу лидеров двух стран в ближайшее времяВ КНДР не видят смысла проводить встречу лидеров двух стран в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной. Ее ответ последовал после сообщений о возможном проведении саммита между КНДР и США.

В субботу это сообщение было опубликовало Центральным телеграфным агентством Кореи.

Вашингтон рассматривает мирный диалог с Пхеньяном лишь с целью устранения внутренних проблем в Соединенных Штатах сообщила, первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса", - приводит ее слова ЦТАК.

КНДР составила "стратегический набор мер для реагирования на долгосрочные угрозы со стороны США", сказала высокопоставленный дипломат, но конкретные решения не уточнила.

Ранее заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, заявил, что встреча американского лидера Дональд Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоится до ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул и Вашингтон поддерживают контакты по этой теме на различных уровнях.

Напомним, что первый в истории саммит США и КНДР состоялся в 2018 году в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали итоговую совместную декларацию. В документе сказано, что Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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