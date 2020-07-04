2020-07-04T12:23:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые данные по коронавирусу в России: число вылечившихся и число умерших

За все время пандемии количество инфицированных в стране составило 674 515
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новые данные по коронавирусу в России: число вылечившихся и сколько умершихНовые данные по коронавирусу в России: число вылечившихся и сколько умершихФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Оперативный штаб предоставил новые данные по распространению коронавирусной инфекции в России. За минувшие сутки в стране умерло 168 пациентов с коронавирусом, из российских больниц после выздоровления выписали 8 986 человек

За весь период пандемии в России зафиксировано 10 027 умерших от коронавируса, а общее число вылечившихся возросло до 446 879 человек.

Как сообщал ранее Оперштаб, за минувшие сутки в стране выявили 6 632 новых случая заражения в 84 регионах страны. При этом 29,6 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. Общее число инфицированных в стране на сегодняшний день составляет 674 515 человек.

Напомним, днем ранее, 3 июля, число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 миллионов, а количество смертей превысило 524 тысяч. Выздоровели 6 162 463, но 57 873 все еще находится в критическом состоянии.

Ранее сайт kp.ru писал, почему вторая волна коронавируса все-таки возможна. В интервью «КП» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейно рассказал, что сейчас появляются данные о том, что генетика людей может оказывать влияние на восприимчивость к Sars-cov-2.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити»,
Ослаб ли коронавирус в летнюю жару, рассказал вирусолог
Это рекорд: в России зафиксировано самое теплое полугодие за 130 лет
Зеленский отказался комментировать встречу нормандской «четверки» в Берлине
Как отличить коронавирус от простуды и гриппа, объяснил вирусолог
Киевский суд снял запрет на въезд в Украину Элджею
МИД РФ прокомментировал сообщение о повышенной радиации над Северной Европой
Новые данные по коронавирусу в России: число вылечившихся и число умерших
Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном, заявили в КНДР
Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
Российский самолет-амфибия помог в тушении пожара на фабрике фейерверков в Турции
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки, принадлежавшей Путину
В России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом
Торнадо в Орехово-Зуево сняли на видео
Как расположить к себе собеседника: пять беспроигрышных комплиментов
В Москве вылечили еще 1 620 пациентов с коронавирусом
10 тысяч военных направили в зону наводнений в Японии