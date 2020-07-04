Новые данные по коронавирусу в России: число вылечившихся и число умерших

4 Июль 2020 2020-07-04T12:23:08+03:00

Новые данные по коронавирусу в России: число вылечившихся и сколько умерших Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За все время пандемии количество инфицированных в стране составило 674 515

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Оперативный штаб предоставил новые данные по распространению коронавирусной инфекции в России. За минувшие сутки в стране умерло 168 пациентов с коронавирусом, из российских больниц после выздоровления выписали 8 986 человек

За весь период пандемии в России зафиксировано 10 027 умерших от коронавируса, а общее число вылечившихся возросло до 446 879 человек.

Как сообщал ранее Оперштаб, за минувшие сутки в стране выявили 6 632 новых случая заражения в 84 регионах страны. При этом 29,6 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. Общее число инфицированных в стране на сегодняшний день составляет 674 515 человек.

Напомним, днем ранее, 3 июля, число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 миллионов, а количество смертей превысило 524 тысяч. Выздоровели 6 162 463, но 57 873 все еще находится в критическом состоянии.

Ранее сайт kp.ru писал, почему вторая волна коронавируса все-таки возможна. В интервью «КП» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейно рассказал, что сейчас появляются данные о том, что генетика людей может оказывать влияние на восприимчивость к Sars-cov-2.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776028" frameborder="0"></iframe> Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU