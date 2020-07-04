Драка молодежи в центре Киева закончилась стрельбой
Утром в субботу, 4 июля, в центре Киева подралась молодые ребята. В итоге после разбирательства спор они решили закончить стрельбой, в результате которой пострадали три человека.Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции украинской столицы.
«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы», - говорится в сообщении.
В киевской полиции утонили, что, когда конфликт между молодыми людьми перерос в драку, один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.
В результате драки двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы, один получил касательное ранение ноги, медработники оказали ему помощь на месте происшествия.
Правоохранительные органы киевской столицы открыли уголовное дело по факту хулиганства и задержала десять человек. Участникам драки грозит до семи лет лишения свободы
ИСТОЧНИК KP.RU